Bienen, Vögel & Co.: Jeder kann ihnen helfen!

„Jeder kann etwas tun, um Wildtiere zu unterstützen!“ – Das sagt Johannes Gepp, oberster steirischer Naturschützer. Das höre im Großen auf – heimische Hecken und Obstbäume pflanzen – und fange im Kleinen an: „Gerade jetzt, wo es weitläufig so trocken ist, sollte man Tränken aufstellen. Dazu reichen flache Teller mit einem Stein drin, damit nichts ertrinkt. Davon haben alle etwas.“