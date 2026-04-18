Bienen, Vögel & Co.: Jeder kann ihnen helfen!

Fehlender Lebensraum, oft mangelnde Nahrung oder Wasserquellen: Jeder von uns kann, so der oberste steirische Naturschützer Johannes Gepp, einen Beitrag leisten, um Wildtieren zu helfen. Tränken aufstellen, heimische Hecken pflanzen, Insektenhotels ...
„Jeder kann etwas tun, um Wildtiere zu unterstützen!“ – Das sagt Johannes Gepp, oberster steirischer Naturschützer. Das höre im Großen auf – heimische Hecken und Obstbäume pflanzen – und fange im Kleinen an: „Gerade jetzt, wo es weitläufig so trocken ist, sollte man Tränken aufstellen. Dazu reichen flache Teller mit einem Stein drin, damit nichts ertrinkt. Davon haben alle etwas.“
Auch könne man wertvolle Bestäuber unterstützen: „Insektenhotels aufstellen! Aber Achtung: Exotisches Holz, aus dem Billigprodukte oft angefertigt sind, werden von heimischen Wildbienen nicht angenommen, sind damit sinnlos.“ Beim Naturschutzbund (Herdergasse 3, Graz) gibt’s optimale um 35 Euro.
Bitte lassen Sie in jedem Garten zumindest eine wilde Ecke stehen!
Johannes Gepp
Bild: Naturschutzbund
Dann: Dachböden jetzt lüften! „Sie sind Winterunterschlupf vor allem für viele Insekten. Die Tagpfauen-Schmetterlinge etwa sind oft zu Hunderten darin. Sie können nicht raus, wenn nicht Fenster zumindest einige Zentimeter geöffnet werden, und kommen elendiglich um.“
Viele Vögel, wie die Amseln, brauchen für den Nestbau dürre Gräser, „die findet man auf keinem kurz geschnittenen Rasen. Bitte lassen Sie in jedem Garten zumindest eine wilde Ecke stehen!“
Und wer die große Freude hat, entzückend zwitschernde, Glück bringende Schwalben anzuziehen, möge ihnen eine flache Schüssel mit Lehm für den Nestbau zur Verfügung stellen. Ihre Nester dürften übrigens nicht entfernt werden.
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