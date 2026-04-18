Tote Bodenseefische treiben in Ufernähe

Durchgeführte Untersuchungen der Behörden haben bislang keinen Hinweis auf Virus-Erreger oder Schadstoffe gegeben. Deshalb dürfte die Kälte-These ziemlich wahrscheinlich sein: Karpfen sind eigentlich Warmwasserfische und reagieren im Bodenseeraum empfindlich auf die noch kühlen Frühjahrtemperaturen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Energiereserven der Tiere nach den Wintermonaten aufgebraucht sind. Temperaturschwankungen oder knappes Nahrungsangebot erhöhen zudem die Anfälligkeit für Krankheiten.