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Wohl wegen Kälte

Tote Bodenseefische treiben in Ufernähe

Vorarlberg
18.04.2026 15:40
Karpfen präferieren wärmeres Wasser.
Karpfen präferieren wärmeres Wasser.(Bild: Alois Litzlbauer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Kein schöner Anblick bietet sich Spaziergängern am deutschen Bodenseeufer. An mehreren Abschnitten treiben tote Fische, meist Karpfen. Nach Angaben des zuständigen Landratsamts soll eine natürliche Ursache den Tod der Tiere verursacht haben – den Fischen sei es schlicht und einfach zu kalt. 

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Durchgeführte Untersuchungen der Behörden haben bislang keinen Hinweis auf Virus-Erreger oder Schadstoffe gegeben. Deshalb dürfte die Kälte-These ziemlich wahrscheinlich sein: Karpfen sind eigentlich Warmwasserfische und reagieren im Bodenseeraum empfindlich auf die noch kühlen Frühjahrtemperaturen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Energiereserven der Tiere nach den Wintermonaten aufgebraucht sind. Temperaturschwankungen oder knappes Nahrungsangebot erhöhen zudem die Anfälligkeit für Krankheiten. 

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