WM-Qualifikation: Österreich gegen Deutschland

Puntigam reiste bereits am Freitagvormittag vom Camp in Geinberg ab, neu beim Team ist die nachnominierte Tatjana Weiss von der Austria. „Punti ist jemand, den man eigentlich nicht ersetzen kann“, betonte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl. Der Ausfall der ÖFB-Rekordspielerin sei das Tüpfelchen auf den ohnehin vorhandenen Verletzungsproblemen. Wer die Rolle im defensiven Mittelfeld ausfüllen wird, ließ Schriebl offen. Genauso berichtete er von „personellen Fragezeichen“, ohne Details zu nennen. Bekannt gab er hingegen, dass Annabel Schasching als Kapitänin einlaufen wird. „Hoffentlich wird sie es auch in dieser Leadership-Rolle gut machen“, sagte der Salzburger.