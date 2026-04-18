WM-Qualifikation: Österreich gegen Deutschland

Rückspiel in der WM-Qualifikation der Damen! Nach dem 1:5 am Dienstag in Nürnberg hofft Österreich auf Revanche gegen Deutschland. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker zum Spiel:
Für Österreichs Frauen-Nationalteam ist die Ausgangslage vor dem zweiten Duell mit Deutschland in der WM-Qualifikation innerhalb weniger Tage noch schlechter geworden. Mit Sarah Puntigam muss die Kapitänin aufgrund einer beim 1:5 am Dienstag in Nürnberg erlittenen leichten Gehirnerschütterung am Samstag (18.00 Uhr/live ORF1) in Ried passen. Die ÖFB-Auswahl ist zur Gruppe-A4-Halbzeit punktloses Schlusslicht, die Deutschen sind mit neun Zählern (14:1-Tore) Leader.
Puntigam reiste bereits am Freitagvormittag vom Camp in Geinberg ab, neu beim Team ist die nachnominierte Tatjana Weiss von der Austria. „Punti ist jemand, den man eigentlich nicht ersetzen kann“, betonte ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl. Der Ausfall der ÖFB-Rekordspielerin sei das Tüpfelchen auf den ohnehin vorhandenen Verletzungsproblemen. Wer die Rolle im defensiven Mittelfeld ausfüllen wird, ließ Schriebl offen. Genauso berichtete er von „personellen Fragezeichen“, ohne Details zu nennen. Bekannt gab er hingegen, dass Annabel Schasching als Kapitänin einlaufen wird. „Hoffentlich wird sie es auch in dieser Leadership-Rolle gut machen“, sagte der Salzburger.
Acht Niederlagen in acht Duellen
Die jüngste klare ÖFB-Niederlage war die achte im achten direkten Duell. Nach zuvor engeren Auseinandersetzungen wurden diese zuletzt mit einem 4:0, 4:1, 6:0 und 5:1 zur leichten DFB-Beute. „Ich bin trotzdem positiv gestimmt, dass wir diesmal was Zählbares mitnehmen können“, sagte Offensivspielerin Julia Hickelsberger-Füller, deren Engagement beim türkischen Tabellenzweiten Galatasaray Istanbul im Sommer trotz noch gültigem Vertrag für ein weiteres Jahr wohl enden dürfte. Sie selbst soll in ihrem 50. Länderspiel Offensivakzente setzen.
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