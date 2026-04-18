Babynahrung: Wie haben Sie Ihre Kinder versorgt?

Der Babynahrungshersteller HiPP steht aktuell in der Kritik. Das gesamte „Babykostgläschen-Sortiment“ wurde aufgrund möglicher Lebensgefahr zurückgerufen. Abgesehen von HiPP gibt es noch andere Hersteller von Babynahrung, manche Eltern entscheiden sich aber auch bewusst für selbst gekochte Nahrung. Wie haben Sie Ihre Kinder versorgt?
In Deutschland und Österreich gibt es vielzählige Angebote für Kindernahrung. Der Markt für Babynahrung ist stark reguliert, alle Herstellungen müssen strenge EU-Standards erfüllen (z. B. mind. 95 Prozent Bio-Anteil bei Bio-Produkten, keine Gentechnik). Viele Eltern entscheiden sich aber auch bewusst für selbst gekochte Babynahrung, weil sie dadurch mehr Kontrolle über Zutaten und Geschmack haben oder aus Kostengründen und Nachhaltigkeit lieber auf Fertigprodukte verzichten.
Wie haben Sie Ihre Kinder versorgt bzw. versorgen sie? Warum haben Sie auf Fertignahrung gesetzt oder selbst den Kochlöffel geschwungen? Worauf achten Sie beim Kauf von Babynahrung oder bei eigenen Gerichten? Und wie haben Ihre Kinder auf das Vorgesetzte reagiert?
Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.