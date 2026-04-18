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Babynahrung: Wie haben Sie Ihre Kinder versorgt?

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18.04.2026 16:15
Kürzlich wurden wiederholt Produkte für Babys zurückgerufen.
Kürzlich wurden wiederholt Produkte für Babys zurückgerufen.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)
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Von Community

Der Babynahrungshersteller HiPP steht aktuell in der Kritik. Das gesamte „Babykostgläschen-Sortiment“ wurde aufgrund möglicher Lebensgefahr zurückgerufen. Abgesehen von HiPP gibt es noch andere Hersteller von Babynahrung, manche Eltern entscheiden sich aber auch bewusst für selbst gekochte Nahrung. Wie haben Sie Ihre Kinder versorgt?

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In Deutschland und Österreich gibt es vielzählige Angebote für Kindernahrung. Der Markt für Babynahrung ist stark reguliert, alle Herstellungen müssen strenge EU-Standards erfüllen (z. B. mind. 95 Prozent Bio-Anteil bei Bio-Produkten, keine Gentechnik). Viele Eltern entscheiden sich aber auch bewusst für selbst gekochte Babynahrung, weil sie dadurch mehr Kontrolle über Zutaten und Geschmack haben oder aus Kostengründen und Nachhaltigkeit lieber auf Fertigprodukte verzichten. 

Wie haben Sie Ihre Kinder versorgt bzw. versorgen sie? Warum haben Sie auf Fertignahrung gesetzt oder selbst den Kochlöffel geschwungen? Worauf achten Sie beim Kauf von Babynahrung oder bei eigenen Gerichten? Und wie haben Ihre Kinder auf das Vorgesetzte reagiert?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Erfahrungen in den Kommentaren!

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