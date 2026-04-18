Babynahrung: Wie haben Sie Ihre Kinder versorgt?

In Deutschland und Österreich gibt es vielzählige Angebote für Kindernahrung. Der Markt für Babynahrung ist stark reguliert, alle Herstellungen müssen strenge EU-Standards erfüllen (z. B. mind. 95 Prozent Bio-Anteil bei Bio-Produkten, keine Gentechnik). Viele Eltern entscheiden sich aber auch bewusst für selbst gekochte Babynahrung, weil sie dadurch mehr Kontrolle über Zutaten und Geschmack haben oder aus Kostengründen und Nachhaltigkeit lieber auf Fertigprodukte verzichten.



