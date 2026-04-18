Kiew: Polizei erschießt Geiselnehmer in Supermarkt

Täter „eliminiert“

Ersten Berichten zufolge waren aus dem Inneren des Geschäfts Schüsse zu hören. Wenig später teilte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram mit, dass der Angreifer laut beim Versuch, ihn festzunehmen, von der Polizei „eliminiert“ worden sei. Eine Kontaktaufnahme scheiterte, so Klymenko.