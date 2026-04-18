Rauch blockiert Fluchtwege: 13 Bewohner gerettet

Brandursache unklar

Warum es in der Nacht überhaupt zu dem Brand im Keller des Wohnhauses kommen konnte, ist laut Sprecher Schauer noch unklar und wird nun Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Rund eineinhalb Stunden kämpften die Einsatzkräfte unter Atemschutz mit einer Löschleitung gegen die Flammen, bis schließlich „Brand aus“ gegeben werden konnte.