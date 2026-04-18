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Im Haus gefangen

Rauch blockiert Fluchtwege: 13 Bewohner gerettet

Wien
18.04.2026 15:20
Nachdem im Keller eines Wohnhauses ein Brand ausgebrochen war, konnten 13 Bewohner wohlbehalten ...
Nachdem im Keller eines Wohnhauses ein Brand ausgebrochen war, konnten 13 Bewohner wohlbehalten gerettet werden (Symbolbild).(Bild: APA/Georg Hochmuth)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Recht glimpflich ausgegangen ist ein nächtlicher Einsatz der Wiener Feuerwehr in Wien-Ottakring am Samstag: Im Keller eines Wohnhauses brach ein Feuer aus, dichter Rauch zog rasch ins Gebäude und versperrte den Bewohnern die Fluchtwege. Die Einsatzkräfte konnten die Bewohner jedoch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

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Der Schock dürfte für die Anrainer in der Thaliastraße groß gewesen sein, als sie durch den Kellerbrand aus dem Schlaf gerissen wurden. Gegen 2 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Notruf ein. In der Folge rückten die Einsatzkräfte zu einem großangelegten Feuerwehreinsatz aus.

Dichter Rauch, Fluchtweg versperrt
Vor Ort bot sich ihnen ein brenzliges Bild: Zahlreiche Bewohner waren wegen starker Rauchentwicklung in ihren Wohnungen eingeschlossen. Der Brand war im Keller ausgebrochen, dichter Rauch zog rasch durch das gesamte Gebäude und versperrte die Fluchtwege ins Freie. Das Stiegenhaus war stark verraucht, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber der „Krone“ erklärte.

Die Feuerwehr setzte sofort alle verfügbaren Mittel ein, um die Bewohner zu retten. Eine Person musste aus dem ersten Stock über eine Kombileiter geborgen werden, eine weitere aus dem zweiten Stock über eine Drehleiter. Elf weitere Personen wurden mit Fluchtfiltermasken aus dem Gebäude gebracht.

48-Jährige nach Rettung im Spital
Eine 48-jährige Frau musste mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, sagte Daniel Melcher von der Berufsrettung, die mit der Sondereinsatzgruppe vor Ort war.

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Brandursache unklar
Warum es in der Nacht überhaupt zu dem Brand im Keller des Wohnhauses kommen konnte, ist laut Sprecher Schauer noch unklar und wird nun Gegenstand weiterer Ermittlungen sein. Rund eineinhalb Stunden kämpften die Einsatzkräfte unter Atemschutz mit einer Löschleitung gegen die Flammen, bis schließlich „Brand aus“ gegeben werden konnte.

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