Österreich droht medaillenlose Judo-EM

Dem österreichischen Judo-Team droht eine erneut medaillenlose EM. Thomas Scharfetter war am Samstag in Tiflis überraschend knapp an Edelmetall dran, verlor aber im Bronze-Kampf.
Der Salzburger unterlag in der Klasse bis 90 kg dem Rumänen Alex Cret nach einer halben Minute mit Ippon. Für den 25-Jährigen ist der erreichte fünfte Rang sein bisher größter Erfolg. Die letzte rot-weiß-rote Hoffnung auf Edelmetall ist am Sonntag Schwergewichtler Movli Borchashvilli.
Frühzeitig ausgeschieden sind am Samstag die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Michaela Polleres (Klasse -70 kg), Magamed Borchashvilli und Bernd Fasching (-81) sowie EM-Debütant Issa Naschcho (-90). Scharfetter kam hingegen nach einem Freilos und zwei Siegen ins Viertelfinale, das der Weltranglisten-98. gegen den Serben Nemanja Majdov aber verlor. In der Hoffnungsrunde gelang zunächst ein Sieg, ehe der Pongauer im Bronze-Duell gegen Cret den Kürzeren zog.
Borchashvili holte letzte EM-Medaille
Die letzte EM-Medaille für Österreich gab es vor zwei Jahren mit Bronze durch Shamil Borchashvili. Im Vorjahr ging das rot-weiß-rote Aufgebot leer aus.
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