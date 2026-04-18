Österreich droht medaillenlose Judo-EM

Frühzeitig ausgeschieden sind am Samstag die zweifache Olympia-Medaillengewinnerin Michaela Polleres (Klasse -70 kg), Magamed Borchashvilli und Bernd Fasching (-81) sowie EM-Debütant Issa Naschcho (-90). Scharfetter kam hingegen nach einem Freilos und zwei Siegen ins Viertelfinale, das der Weltranglisten-98. gegen den Serben Nemanja Majdov aber verlor. In der Hoffnungsrunde gelang zunächst ein Sieg, ehe der Pongauer im Bronze-Duell gegen Cret den Kürzeren zog.