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Moderatoren in Gefahr

Pyro-Eklat in Bremen: TV-Übertragung unterbrochen

Deutsche Bundesliga
18.04.2026 16:25
HSV-Fans warfen Leuchtraketen in Richtung der gegnerischen Anhänger.
HSV-Fans warfen Leuchtraketen in Richtung der gegnerischen Anhänger.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schreckmoment in der Vorberichterstattung im Rahmen der deutschen Bundesliga-Konferenz am Samstag: Leuchtraketen landeten in Bremen auf dem Spielfeld, DAZN unterbrach sogar die Übertragung.

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„Weg, weg, weg!“, rief Moderatorin Christina Rann zum TV-Experten Tobias Schweinsteiger, als Pyrotechnik aus dem Fanblock der Gästefans aus Hamburg in Richtung der Werder-Anhänger geworfen wurde. Einige Raketen landete auf dem Spielfeld, andere schlugen auf der Werbebande hinter dem gegenüberliegenden Tor ein, verfehlten Fans von Werder Bremen nur knapp.

(Bild: EPA/FRIEDEMANN VOGEL)

Da sich der Moderationstisch von DAZN genau in diesem Bereich befand, kamen auch Rann und Schweinsteiger mit dem Schrecken davon. Zum Glück waren die Spieler zu diesem Zeitpunkt noch in der Kabine und nicht auf dem Feld.

„Wir atmen alle einmal durch“
„Wir müssen einmal ganz kurz auf unsere Sicherheit achten. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Deswegen kurze Pause, wir entscheiden dann, wie es weitergeht. Wir atmen alle erst einmal durch“, sagte die Moderatorin, ehe es eine Werbeunterbrechung gab.

Die Lage beruhigte sich dann schnell und die Übertragung aus Bremen konnte danach nach Plan über die Bühne gehen.

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