Weißmann: „Ich bin durch die Hölle gegangen“

Eine peinliche Affäre hat den ORF und sein Leben erschüttert: Mit Conny Bischofberger spricht Ex-General Roland Weißmann (58) über die Nacht seines Rücktritts, kompromittierende Fotos und den Moment, in dem er sich psychologische Hilfe holte.
Eine Wiener Anwaltskanzlei mit englischem Namen gleich hinter dem Petersplatz. Es ist früher Mittwochabend, als sich dort jener Mann eingefunden hat, der 1527 Tage lang an der Spitze des ORF gestanden ist. „Sie sehen mich etwas zerzaust“, sagt Ex-Generaldirektor Roland Weißmann, der eigentlich sehr aufgeräumt wirkt, und rückt das weiße Stecktuch seines dunklen Sakkos zurecht. Vor ihm auf dem langen Glastisch liegt ein Schriftsatz mit farblich gekennzeichneten Passagen, daneben hat er auf einem kleinen Notebook den Wortlaut seines „Freispruchs“ geöffnet. „Keine sexuelle Belästigung, alles einvernehmlich und wechselseitig“. Wäre seine Verteidigung ein Lied, dann wären diese sieben Worte der Refrain.
An der Wand hinter ihm hängt ein expressionistisches Bild des Wiener Gegenwartkünstlers Alexander Ruttner, daneben wirft eine moderne Skulptur von Julian Khol einen goldenen Schimmer in den Raum. Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum sitzt ein paar Sessel weiter am Fenster und greift gelegentlich erläuternd in das Gespräch ein.
„Krone“: Hat Sie am Weg hierher jemand angesprochen? Sie sind ja doch ein bekanntes Gesicht.
Roland Weißmann: Ja, tatsächlich. – Lächelt. – Als ich vorher über den Wiener Graben marschiert bin, kam eine Frau auf mich zu und meinte: „Lassen Sie sich nicht unterkriegen!“ So etwas freut mich dann schon. – Seine Miene wird wieder ernst.
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