Weißmann: „Ich bin durch die Hölle gegangen“

Eine Wiener Anwaltskanzlei mit englischem Namen gleich hinter dem Petersplatz. Es ist früher Mittwochabend, als sich dort jener Mann eingefunden hat, der 1527 Tage lang an der Spitze des ORF gestanden ist. „Sie sehen mich etwas zerzaust“, sagt Ex-Generaldirektor Roland Weißmann, der eigentlich sehr aufgeräumt wirkt, und rückt das weiße Stecktuch seines dunklen Sakkos zurecht. Vor ihm auf dem langen Glastisch liegt ein Schriftsatz mit farblich gekennzeichneten Passagen, daneben hat er auf einem kleinen Notebook den Wortlaut seines „Freispruchs“ geöffnet. „Keine sexuelle Belästigung, alles einvernehmlich und wechselseitig“. Wäre seine Verteidigung ein Lied, dann wären diese sieben Worte der Refrain.