Burgenländer als Arbeiter in den Wiener Gärten

Einerseits setzte die Mechanisierung in der Landwirtschaft in den 1950er- und 1960er-Jahren viele Arbeitskräfte frei, andererseits strebten immer mehr Frauen eine Erwerbstätigkeit mit einer ständigen Anstellung an. Den ehemaligen Mägden, Landarbeiterinnen, Haushaltsgehilfinnen und Knechten aus den Heidebodendörfern Andau, Tadten, Halbturn, Wallern, Pamhagen usw. eröffnete sich 1964 eine willkommene Arbeitsmöglichkeit mit einer angemessenen Bezahlung.