Wie der Elektrohandel wieder den Schalter umlegt

Obwohl die schleppende Übernahme des Marktführers MediaMarkt für Unsicherheit sorgt, kommen die Elektrohändler aus der Krise. Wie die Umsätze nun angekurbelt werden. Die „Krone“ kennt die Details.
Der Elektrohandel kämpft sich aus der Krise. „Die Branche hat sich wieder spürbar erholt. Das zeigt, dass die Nachfrage nach Technik nach einigen etwas schwächeren Jahren wieder zurück ist“, sagt Handelsverbands-Chef Rainer Will. Er beobachtet einen steigenden Anteil von Online-Umsätzen. Unternehmen setzen daher mehr auf kleinere, kompakte Filialen – allen voran MediaMarkt, der in Österreich mit 25 Prozent Marktanteil klar vorn ist und den Sektor dominiert.
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