Wer macht das Rennen? Elf Bewerber für ORF-Spitze

Die künftige Führung soll den Sender ab Ende April für rund acht Monate leiten, da die reguläre Funktionsperiode von 2027 bis 2031 im Mai ausgeschrieben wird.

Wer sich am Ende im Rennen um einen der einflussreichsten Posten der österreichischen Medienlandschaft durchsetzt, bleibt abzuwarten. Alle Bewerbungen mussten bis 17. April eingebracht werden.