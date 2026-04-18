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Wiener wollte aufs Klo, stürzt vier Meter in Tiefe

Wien
18.04.2026 17:02
Der 22-Jährige wollte neben der Straße auf die Toilette gehen, machte einen Schritt zu viel und ...
Der 22-Jährige wollte neben der Straße auf die Toilette gehen, machte einen Schritt zu viel und stürzte in das Bachbett des Erbsenbachs.(Bild: APA/BERUFSRETTUNG WIEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Schritt zu viel – und plötzlich ging es vier Meter in die Tiefe: Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Döbling bei einem nächtlichen Toilettengang abgestürzt. Der junge Mann verletzte sich dabei am Knöchel und musste aufwendig geborgen werden.

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Eigentlich war nur ein kurzer Gang aufs Klo geplant, doch für den 22-Jährigen endete die Nacht letztlich im Spital. Laut Wiener Berufsrettung dürfte er in der Dunkelheit nicht bemerkt haben, dass er am Rand einer Mauer über dem Erbsenbach bei der Sieveringer Straße stand – ein falscher Schritt, und er ging über die Kante. 

Vier Meter in die Tiefe gestürzt
Der junge Mann stürzte rund vier Meter in die Tiefe und prallte mit voller Wucht auf den Boden des Bachbetts. Durch den heftigen Aufprall verletzte er sich schwer am Knöchel und zog sich eine Fraktur zu. 

Der 22-Jährige stürzte vier Meter in die Tiefe und brach sich den Knöchel.
Der 22-Jährige stürzte vier Meter in die Tiefe und brach sich den Knöchel.(Bild: APA/BERUFSRETTUNG WIEN)
Mittels einer Schaufel- und Schleifkorbtrage wurde er geborgen.
Mittels einer Schaufel- und Schleifkorbtrage wurde er geborgen.(Bild: APA/BERUFSRETTUNG WIEN)
Das Bachbett war zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise ausgetrocknet.
Das Bachbett war zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise ausgetrocknet.(Bild: APA/BERUFSRETTUNG WIEN)

Mittels Seilwinde geborgen
Der Verletzte musste aufwendig geborgen werden: Die Einsatzkräfte holten ihn mit einer Seilwinde aus der Tiefe und zogen ihn anschließend mithilfe einer Drehleiter nach oben. Glück im Unglück für den jungen Mann: Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Bachbett ausgetrocknet.

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