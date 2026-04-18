Wiener wollte aufs Klo, stürzt vier Meter in Tiefe

Ein Schritt zu viel – und plötzlich ging es vier Meter in die Tiefe: Ein 22-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Döbling bei einem nächtlichen Toilettengang abgestürzt. Der junge Mann verletzte sich dabei am Knöchel und musste aufwendig geborgen werden.
Eigentlich war nur ein kurzer Gang aufs Klo geplant, doch für den 22-Jährigen endete die Nacht letztlich im Spital. Laut Wiener Berufsrettung dürfte er in der Dunkelheit nicht bemerkt haben, dass er am Rand einer Mauer über dem Erbsenbach bei der Sieveringer Straße stand – ein falscher Schritt, und er ging über die Kante.
Vier Meter in die Tiefe gestürzt
Der junge Mann stürzte rund vier Meter in die Tiefe und prallte mit voller Wucht auf den Boden des Bachbetts. Durch den heftigen Aufprall verletzte er sich schwer am Knöchel und zog sich eine Fraktur zu.
Mittels Seilwinde geborgen
Der Verletzte musste aufwendig geborgen werden: Die Einsatzkräfte holten ihn mit einer Seilwinde aus der Tiefe und zogen ihn anschließend mithilfe einer Drehleiter nach oben. Glück im Unglück für den jungen Mann: Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Bachbett ausgetrocknet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.