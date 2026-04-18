Wiener wollte aufs Klo, stürzt vier Meter in Tiefe

Eigentlich war nur ein kurzer Gang aufs Klo geplant, doch für den 22-Jährigen endete die Nacht letztlich im Spital. Laut Wiener Berufsrettung dürfte er in der Dunkelheit nicht bemerkt haben, dass er am Rand einer Mauer über dem Erbsenbach bei der Sieveringer Straße stand – ein falscher Schritt, und er ging über die Kante.

Vier Meter in die Tiefe gestürzt

Der junge Mann stürzte rund vier Meter in die Tiefe und prallte mit voller Wucht auf den Boden des Bachbetts. Durch den heftigen Aufprall verletzte er sich schwer am Knöchel und zog sich eine Fraktur zu.