Der erste M8: So mächtig wird BMWs Top-Sportler

Optisch unterscheidet sich der M8 Competition unter anderem durch große Lufteinlässe, breitere Radhäuser, einen Heckspoiler und eine Abgasanlage mit vier Endrohren, eingefasst von einem Diffusor. Wo bei den anderen Modellen Chromelemente Akzente setzen, trägt die Top-Version Schwarz. Auch innen gibt es Differenzierung in Form von roten M-Tasten am Lenkrad, roten Zierlinien an Schalthebel und Tasten sowie einem beleuchteten M-Emblem in den Kopfstützen.