Bei Daimler stellt sich das Warndreieck selbst auf

Forschen für die Sicherheit

Die meisten der seit den 50er-Jahren gebauten ESF hatten eine kurze Lebensdauer, endeten nach gewollten Überschlägen, Kollisionen mit anderen Autos oder harten Aufschlägen an Betonklötzen. Nur wenige haben „überlebt“ und eskortieren heute ihren modernen Urenkel. Bei den Oldies stand einst am Anfang nur das Blech, das über ein Stahlgerippe gezogen wurde. Was bei einem Unfall mit den Insassen passieren könnte, interessierte die Auto-Pioniere nur am Rande. Und Unfälle gab es viele, zu viele. Deshalb mussten die ESF-Modelle dafür herhalten, neue Ideen auszuprobieren. Ob Knautschzonen, Stoßstangen mit Teleskop-Effekt, integrierte und selbst ausfahrende Überrollbügel zum Beispiel beim Roadster SL, natürlich die Airbags bis hin zu ABS und ESP. Alles landete zunächst in den ESF-Gedankenspielen. Kein Wunder also, dass der Name Mercedes für viele Neuheiten steht, die heute in fast allen Autos serienmäßig an Bord sind.