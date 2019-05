Franzosen bauen Porsche 911 mit Hemi-Frontmotor!

Auch wer keine Ahnung von Autos hat, weiß: Beim Porsche 911 sitzt der Motor hinten. Und es ist ein Boxer. Punkt. Doch in Frankreich entsteht gerade ein 911er, der in das gewohnte Bild so gar nicht passen möchte. Die Tuning-Profis von Danton Arts Kustoms machen die Sportwagenlegende zum fetten und völlig abgedrehten Muscle Car mit Hemi-V8-Motor vorne.