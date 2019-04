Volkswagen tritt SUV-Lawine in allen Klassen los

VW riskiert also bewusst, dass dank der Globalisierung Begehrlichkeiten in anderen Ländern wie Deutschland entstehen. Hinter vorgehaltener Hand gibt ein VW-Mann zu, dass China als größter und wichtigster Markt nun mal Vorrang habe. So bleibt die SUV-Armada, zu der künftig auch der vollelektrische ID Roomzz zählen wird, vorerst den immer noch autohungrigen Chinesen vorbehalten. Das gilt in gleicher Weise für die auch bei uns angebotene Langversion des Weltbestsellers Tiguan. In China wird er in Kürze auch als Plug-in-Hybrid zu haben sein. Dieser Antrieb mit einer per Steckdose aufladbaren Batterie und einem Verbrennungsmotor ist bei uns noch nicht in Sicht.