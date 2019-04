Plattformen sollen für „schädliche Inhalte“ haften

Die britische Regierung will schärfer gegen „schädliche Inhalte“ im Netz vorgehen und dabei auch die Betreiber von Internetplattformen haftbar machen. Premierministerin Theresa May erklärte am Montag, Internetunternehmen hätten „nicht genug unternommen“, um Nutzer etwa vor Aufrufen zur Gewalt und Mobbing zu schützen.