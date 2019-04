Prostatavorsorge: Männer, redet darüber!

Verdrängen kann gefährlich sein! Pro Jahr erhalten 5245 Patienten die Diagnose Prostatakrebs, bei Früherkennung überleben aber mehr als 91 Prozent die Schreckensdiagnose. Zahlreiche Prominente engagieren sich für die Info-Kampagne, TV-Star Christian Dungl („CopStories“, „SOKO Donau“) ist das ehrenamtliche Testimonial der diesjährigen Krebshilfebroschüre und selbst Betroffener. Bei der Auftakt-Pressekonferenz in Wien appelliert Krebshilfe-Präsident und Onkologe Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda an die Vernunft und fordert den offenen Umgang mit dem Thema: „Zwar kennen einer Befragung zufolge zwei Drittel aller Männer über 45 die Möglichkeit der Früherkennung, aber nur knapp die Hälfte nimmt sie auch in Anspruch“.