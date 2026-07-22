Autobauer Porsche soll weitere 5000 Jobs streichen

Schließung von drei Tochterfirmen

Der Sportwagenbauer lieferte im ersten Halbjahr 2026 ungefähr 122.300 Fahrzeuge an Kundinnen und Kunden aus. Das sind 16 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Besonders schlecht lief es in China, in Europa wurden aber auch um 14 Prozent weniger Fahrzeuge verkauft. Im März hatte Leiters bereits ein Sparpaket und einen Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Da hieß es, dass bis 2029 in der Region Stuttgart etwa 1900 Stellen sozialverträglich wegfallen sollen. Zudem seien die Verträge von 2000 befristeten Angestellten nicht mehr verlängert worden, sagte Leiters. Die Schließung von drei Tochterfirmen betrifft weitere 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.