Ford Kuga: Dynamischer und mit dreierlei Hybrid

Dass der Autobauer das Geheimnis um Generation drei seines Kompakt-SUV so früh gelüftet hat, hat zwei Gründe: In den USA geht der Kuga, wie gehabt als Escape, schon in diesem Herbst an den Start. Und er soll als Hoffnungsträger Fords Aufbruch in eine hoffentlich bessere Zukunft einläuten. Denn: in Europa läuft das Geschäft schlecht, mehr als 400 Millionen Euro Verlust hat der Autobauer hier im vergangenen Jahr eingefahren.