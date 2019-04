Dieser Flügeltürer ist nicht, was Sie glauben

Die legendären Mercedes-Flügeltürer sind praktisch unbezahlbar, unter einer Million braucht man eigentlich nicht nachdenken. Aber will man so einen 300 SL haben, weil er ist, was er ist, oder weil er aussieht, wie er aussieht? Diese Frage dürfte zu dem Auto geführt haben, das wir hier sehen, denn es ist zwar ein Mercedes (irgendwie noch immer), sogar ein Flügeltürer, aber nicht das Original, für das man ihn auf den ersten Blick halten könnte.