Durchgesickert: Huawei P30 bietet Zehnfach-Zoom!

Ob die recht detaillierten Informationen stimmen, die zu „WinFuture“ durchgesickert sind, wird sich bald zeigen. Huawei will seine P30-Familie bei einem großen Event im Paris am 26. März präsentieren. Wir sind vor Ort und berichten zeitnah, was das P30 wirklich kann. Fest steht schon jetzt: Auf Samsungs Galaxy S10 kommt ein ernster Konkurrent zu.