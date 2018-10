Huawei Mate 20 Pro: Weitwinkel sticht Schwarzweiß!

Nicht jede NPU-Funktion arbeitet zuverlässig

Alles praktische Features für eine Kamera-App, in denen aber wohl nicht jeder die „höhere Intelligenz“ sehen wird, als welche sie vom Huawei-Marketing beworben wird. Zumal man stellenweise ein bisschen über das Ziel hinausschießt und die verfügbare Rechenleistung etwa für Instagram-artige Filter nutzt, was Videos in Echtzeit einen unkonventionellen Look verleiht, dabei aber nicht mit der gebotenen Zuverlässigkeit agiert und so die Frage aufwirft, wieso man die Nachbearbeitung nicht lieber mit bewährten Mitteln erledigen sollte. Möglicherweise helfen Updates hier noch ein wenig nach, doch auch für animierte Emojis und eine angekündigte 3D-Scan-Funktion für die Kamera gilt: Nette Spielereien, aber nicht wirklich ein Must-have.