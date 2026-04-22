Autoinsasse konnte nur noch tot geborgen werden

Keine Rettung mehr möglich

„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Rote Kreuz bereits vor Ort und mit der Versorgung der verunfallten Person beschäftigt. Seitens der Feuerwehr wurde das Rettungspersonal unterstützt sowie die Einsatzstelle abgesichert“, heißt es seitens der Feuerwehr Oepping. Doch für die Person im Wagen kam jede Hilfe zu spät, sie war schon an der Unfallstelle verstorben.