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Pkw lag im Wald

Autoinsasse konnte nur noch tot geborgen werden

Oberösterreich
22.04.2026 06:15
Der Pkw lag seitlich im Wald, die Feuerwehren Oepping und Rohrbach standen im Einsatz.
Der Pkw lag seitlich im Wald, die Feuerwehren Oepping und Rohrbach standen im Einsatz.(Bild: FF Oepping)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Es war der zweite ähnliche Einsatz binnen drei Tagen, zu dem die Feuerwehr Oepping im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich ausrücken musste. Wieder war ein Pkw von der Straße abgekommen, über eine Böschung gestürzt. Dieses Mal lag der Wagen im Wald – doch leider konnte dem Insassen nicht mehr geholfen werden.

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Die Feuerwehren Oepping und Rohrbach waren am Nachmittag alarmiert worden, nachdem sich ein Wagen in ein Waldstück überschlagen hatte und seitlich zu liegen gekommen war.

Keine Rettung mehr möglich
„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Rote Kreuz bereits vor Ort und mit der Versorgung der verunfallten Person beschäftigt. Seitens der Feuerwehr wurde das Rettungspersonal unterstützt sowie die Einsatzstelle abgesichert“, heißt es seitens der Feuerwehr Oepping. Doch für die Person im Wagen kam jede Hilfe zu spät, sie war schon an der Unfallstelle verstorben.

27-Jähriger bei Überschlag verletzt
Erst drei Tage zuvor war ebenfalls in Oepping ein Pkw von der Straße abgekommen, hatte sich überschlagen und war am Dach zu liegen gekommen. Der 27-jährige Lenker wurde verletzt ins Krankenhaus Rohrbach gebracht.

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