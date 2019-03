Samsung Galaxy S10: Eine würdige Jubiläumsausgabe?

Potenter Achtkern-Chip, auch unter Last recht cool

Samsungs Exynos-Chip hält in der Praxis, was er am Papier verspricht. Er gewährleistet selbst bei intensivem Multi-Tasking ein flüssiges Android-Erlebnis, flotte App-Starts und hinreichend Spiele-Power. Selbst anspruchsvollere Shooter-Kost läuft problemlos. Jagt man die CPU durch den Benchmark-Vergleichstest AnTutu, erzielt sie im Test fast 330.000 Punkte und reiht sich damit ins Spitzenfeld der Android-Elite ein. Unter Last wird das Galaxy S10+ handwarm, aber nicht unangenehm heiß.