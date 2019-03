KTM 790 Adventure/R: Bereit fürs große Abenteuer

R-Fahrwerk setzt Maßstäbe

Das Fahrwerk? Schon im S-Modell mit seinen 200 Millimeter Federweg vorne wie hinten wirklich gelungen! Die nicht einstellbare Gabel bügelt Unebenheiten selbst bei sportlichem Tempo gut weg, spricht ordentlich an, auch das Federbein wartet mit einem guten Kompromiss aus Sportlichkeit und Komfort auf. Man würde kaum auf den Gedanken kommen, daran etwas ändern zu wollen - wenn es diese R nicht gäbe: Denn die setzt fahrwerksmäßig neue Maßstäbe im Reiseenduro-Bereich. Mit der sonst nur in den EXC-Crossmodellen verbauten 48-Millimeter-starken XPLOR-Upside-Down-Gabel vorne und dem PDS-Federbein hinten (jeweils 240 Millimeter Federweg, jeweils voll einstellbar) ist das Grinsen unterm Helm inklusive, wenn man über Felsen, Schlaglöcher etc. hinwegfliegt. Wir fuhren knapp 300 Kilometer am Hinterrad von Könnern wie Dakar-Legende Marc Coma oder Sam Sunderland, dem diesjährigen Dritten und Sieger 2017, quer durch die Wüste - ob über Dünen oder auf flotten Schotterpassagen: Die 790 Adventure R war nicht an ihre Grenzen zu bringen. Ready to race, was sonst?