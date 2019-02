Ehemaliger BND-Chef warnt vor Risiken durch Huawei

Das zweite Risiko sei die Betriebssicherheit: „Die Technologie von Huawei ist eineinhalb bis zwei Jahre weiter als unsere“, sagte Schindler den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Mittwoch. „Wir sind also gar nicht in der Lage, zu beurteilen, was da eingebaut wird. Es sind daher Szenarien denkbar, dass im Krisenfall unser Netz abgeschaltet wird, worauf wir nicht vorbereitet sind.“