Kraft- und Energietage am Klopeiner See

Der Klopeiner See in Südkärnten bietet ein atemberaubendes Ambiente, um Kraft und Energie zu tanken.In der Region warten sensationelle Aktiv-Angebote für Gruppen! www.klopeinersee.at/gruppenMotivations- und Bewegungstrainer Willi Pinter.Die Region rund um den Klopeiner See in Südkärnten wartet mit ganz besonderen und einzigartigen Naturlandschaften und Eigenschaften auf, welche unsere Kraft- und Energieressourcen aktivieren und mobilisieren. Das mediterrane Klima, die vorhandenen Wasser-Ressourcen und die üppigen Mischwälder laden ein Kraft zu tanken und die Körperenergien wieder aufzuladen. Weiters begünstigt der moorhaltige Waldboden in der Region eine erhöhte Sauerstoffaufnahme und beeinflusst den Kraft- und Energiefluss bei Bewegungseinheiten auf eine einzigartige Weise. Die Trainingseinheiten finden in der schönen Natur der Region Klopeiner See - Südkärnten statt, wo wir dankbar lernen, die Energieressourcen, welche die Natur uns bietet, wieder für uns zu nützen. Durch die Kraft unseres Denkens wird die Natur zur Energiequelle. Körpereigene Kraft- und Energieressourcen werden unterstützt und mobilisiert.