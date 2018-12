„BitsaboutMe“ lässt Nutzer Daten selbst vermarkten

Konkret funktioniert bitsabout.me wie folgt: Wer sich auf der Website registriert, verlinkt seine Accounts von Google oder Facebook. Dann erstellt die Website ein Profil des Nutzers. Er sieht alles, was die Unternehmen über ihn wissen, von E-Mail-Verbindungen bis hin zu Einkaufsgewohnheiten. Und wenn er möchte, kann der Nutzer diese Daten nun selber individuell vermarkten. Interessierte Unternehmen unterbreiten den Nutzern im Gegenzug Angebote in Form von Geldbeträgen oder Serviceleistungen für die zeitlich und inhaltlich präzise definierte Nutzung. Erste Daten-Deals werden in der Schweiz unter anderem von den Unternehmen Orell Füssli, Loeb und Tesla angeboten.