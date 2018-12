Bringt ein Start-up diese Strom-Giganten in Serie?

Im Gegensatz zum Hauptkonkurrenten Tesla treten die beiden Elektro-Riesen in einem Format an, das bislang von starken Dieselmotoren und benzinschluckenden Hubraum-Giganten beherrscht wird. Der 5,48 Meter lange Pick-up mit der Bezeichnung R1T ist schon seit einigen Wochen bekannt, in Los Angeles nun erstmals in wuchtiger Schönheit zu bestaunen. Ende nächsten Jahres soll er in den USA den Pickup-Markt aufmischen.