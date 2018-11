Schweden revolutionieren das Anhänger-Ankuppeln!

Die klassische Kugelkopfkupplung hat bei diesem Konzept ausgedient. Die Anhängerkupplung am Zugfahrzeug ist weitgehend unsichtbar in die Heckschürze integriert. Von außen ist lediglich eine kleine, runde Öffnung zu sehen. In die passt das Gegenstück des Hängers, das dank eines speziellen Steckersystems direkt beim Einstecken automatisch die Stromleitungen verbindet und eine Verriegelungsautomatik aktiviert.