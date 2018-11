VW-Chef Diess: „Wir haben zwei Jahre Rückstand“

VW investiert 44 Mrd. Euro

Der Aufsichtsrat des VW-Konzerns beschloss am Freitag in Wolfsburg, in den kommenden fünf Jahren an die 44 Milliarden Euro in die Zukunftsfelder E-Mobilität, autonomes Fahren und Internet-Dienste zu investieren. Das entspreche einem Drittel der Gesamtausgaben bis Ende 2023, sagte Volkswagen-Chef Herbert Diess. Künftig sollen in drei deutschen Werken Elektroautos vom Band laufen. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh erklärte: „Ich bin besonders stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die Elektromobilität zu großen Teilen hierzulande in unseren Werken anzusiedeln.“ Neben China und den USA werde Westeuropa Vorreiter bei der Einführung von E-Autos sein.