Rapid: „Kein Stein bleibt auf dem anderen“

Rapid analysiert die Chaossaison. Sportboss Markus Katzer will keinen Umbruch, aber der Transfersommer wird fordernd.
„Ich schaue jetzt aus wie 65, dabei bin ich erst 37 Jahre alt“, schmunzelt Hoff Throrup. Die ersten Monate als Rapid-Trainer gingen an die Substanz. Aber mit dem 3:0 im Play-off gegen Ried hat man in letzter Sekunde den Totalschaden verhindert, das Quali-Ticket für die Conference League gerettet ...
... und jetzt beginnt die neue Saison! „Wir haben in den nächsten Wochen viel vor“, blickt der Däne selbst gespannt auf den Transfersommer. „Es wird Anfragen geben. Schlimmer wäre es, wenn niemand unsere Spieler haben wollte.“
„Eine klare Identität, danach rekrutieren wir die Spieler“.
Über den teuren Kader, die Arbeit von Sportchef Katzer wurde zuletzt viel diskutiert – Rieds Trainer Senft brach eine Lanze für Grün-Weiß: „Dahl, Amane, Schöller, Wurmbrand – das ist eine sehr große Qualität für unsere Liga.“ Nur brachte es Rapid nie auf den Rasen. Platz fünf ist viel zu wenig – eigentlich ein kollektives Versagen. „Es gab zu viel Auf und Ab, keine Stabilität. Wir haben jede Chance, einen Schritt nach vorne zu machen, nicht genutzt“ , gibt Katzer zu. Daher fordert Hoff Thorup für den Verein „eine klare Identität, danach rekrutieren wir die Spieler“.
Klingt logisch, aber auch wieder nach einem Umbruch. Den schließt Katzer aus: „Aber wir lassen bei der Aufarbeitung, bei der Analyse keinen Stein auf dem anderen, lernen aus unseren Fehlern“, behauptet Rapids oberster Kaderplaner. Der jetzt gefordert ist.
Borkeeiet, Weimann, Antiste und Grgic wird man nicht mehr im Rapid-Trikot sehen. Auer hat Vertrag, aber auch kein Leiberl mehr. Für Bolla, Raux-Yao, Wurmbrand und Amane könnte Rapid wohl Millionen-Ablösen kassieren. „Aber es gibt aktuell kein Angebot“, bremst Katzer. Wohl wissend, dass diese Leistungsträger verloren gehen könnten.
Geduld nicht aufgebraucht
Darauf glaubt Rapid vorbereitet zu sein: Die Verpflichtung des dänischen Stürmers Tonni Adamsen wird demnächst offiziell. Von Ried kommt dank Rückkauf-Option Bajlicz, auch der nach Tirol verliehene Böckle könnte eine Chance bekommen. „Wenn wir wen verlieren, wollen wir das aus dem eigenen System auffangen“, so Katzer. Also mit Spielern, die den Österreicher-Anteil erhöhen.
Zudem werden Mbuyi und Nunoo bis zum Saisonstart wieder fit, sie gelten wie Yusuf Demir quasi als Neuzugänge. Bei Ndzie und Marcelin ist mehr Geduld gefragt. Die soll auch bei den (bisherigen) Millionen-Flops Gulliksen und Tilio nicht aufgebraucht sein.
Dann liegt es an Hoff Thorup, ob er daraus eine funktionierende Einheit formt!
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