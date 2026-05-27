Rapid: „Kein Stein bleibt auf dem anderen“

„Eine klare Identität, danach rekrutieren wir die Spieler“.

Über den teuren Kader, die Arbeit von Sportchef Katzer wurde zuletzt viel diskutiert – Rieds Trainer Senft brach eine Lanze für Grün-Weiß: „Dahl, Amane, Schöller, Wurmbrand – das ist eine sehr große Qualität für unsere Liga.“ Nur brachte es Rapid nie auf den Rasen. Platz fünf ist viel zu wenig – eigentlich ein kollektives Versagen. „Es gab zu viel Auf und Ab, keine Stabilität. Wir haben jede Chance, einen Schritt nach vorne zu machen, nicht genutzt“ , gibt Katzer zu. Daher fordert Hoff Thorup für den Verein „eine klare Identität, danach rekrutieren wir die Spieler“.