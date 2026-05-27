„Auch Autofahrer müssen sich willkommen fühlen“

Eine Innenstadt, in die man gerne kommt und in der man sich wohlfühlt – das wünschen sich unsere Leser, wie zahlreiche Zusendungen beweisen. Tatsächlich präsentierte die Stadt unlängst eine Studie, wonach weniger Besucher ins Zentrum kommen: Mangelnde Erreichbarkeit und fehlende Parkplätze wurden dabei als Gründe genannt.