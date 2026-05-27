Nie geplante Moschee wird nun zum Wahlkampfthema

„Mit Herrn Fiedler habe ich zum letzten Mal vor vier Jahren gesprochen“, so Kautz. Mit wem er gerne koalieren würde? „Am liebsten wäre mir ein Spiel mit freien Kräften. Das ist zwar mühsam, aber es könnte besser sein als sich mit jemanden ins Bett zu legen, mit dem man gar nicht kann“, so Kautz. Für gewisse Koalitionen würde er sich auch als Vizebürgermeister zur Verfügung stellen.