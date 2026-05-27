Beim Flohmarkt eskalierte Streit bei E-Tankstelle

Entschuldigung auf Inspektion

Der wollte aber nicht warten, bis der Flohmarkt vorbei ist, und rief die Polizei. Als eine Beamtin die Ordnerin ansprach, drehte diese auch der Polizistin den Rücken zu und die Lage eskalierte weiter. Die Ordnerin soll sich heftig gewehrt haben, als die Beamtin sie festhalten wollte. Schließlich wurde die Frau kurzfristig fest- und auf die Inspektion mitgenommen. Dort kühlten sich die Gemüter wieder ab und sie entschuldigte sich bei der Polizistin. Eine Anzeige bleibt ihr dennoch nicht erspart.