Beim Flohmarkt eskalierte Streit bei E-Tankstelle

Die Hitze tat wohl ihr übriges und ließ die Sicherungen durchbrennen. In Wels eskalierte ein Streit beim Flohmarkt, weil ein Tesla-Fahrer von Verkaufsständen „zugeparkt“ war und sich niemand fürs Wegräumen verantwortlich fühlte. Es gab sogar eine kurzfristige Festnahme.
Es war kurz nach 15 Uhr in der größten Hitze am Pfingstwochenende, als in Wels bei der Shopping-City ein Streit außer Kontrolle geraten war. Auslöser war, dass beim Flohmarkt Standler offensichtlich ihre Ware so ausgebreitet hatten, dass ein Autofahrer nicht mehr wegkonnte.
Ordnerin weigerte sich
Dieser hatte seinen Tesla bei der Ladesäule angehängt und wurde am Wegfahren gehindert. Der Autobesitzer bat eine Ordnerin, dass sie einschreiten und den Weg für ihn bahnen sollte. Diese weigerte sich aber und ließ den Autofahrer in der Hitze stehen.
Entschuldigung auf Inspektion
Der wollte aber nicht warten, bis der Flohmarkt vorbei ist, und rief die Polizei. Als eine Beamtin die Ordnerin ansprach, drehte diese auch der Polizistin den Rücken zu und die Lage eskalierte weiter. Die Ordnerin soll sich heftig gewehrt haben, als die Beamtin sie festhalten wollte. Schließlich wurde die Frau kurzfristig fest- und auf die Inspektion mitgenommen. Dort kühlten sich die Gemüter wieder ab und sie entschuldigte sich bei der Polizistin. Eine Anzeige bleibt ihr dennoch nicht erspart.
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