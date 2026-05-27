Ryanair-Verbindung ab Linz hängt noch in der Luft

Buchung noch nicht möglich

Über den Linzer Flughafen verlor O’Leary hingegen kein Wort. Flughafensprecher Ingo Hagedorn bestätigt: „Bezüglich der Linzer Ryanair-Flüge in der Wintersaison gibt es noch keine Entscheidung.“ Diese soll erst Mitte Juni fallen, nämlich nach einer Nationalratssitzung, bei der die bundesweite Flugabgabe thematisiert wird. Auffällig: Einen winterlichen Ryanair-Flug von Linz nach Alicante kann man bereits buchen, einen Flug nach London – anders als bisher – aber noch nicht. Ob das bedeutet, dass die Verbindung wackelt, ist aber noch unklar.