Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Öffi-Chaos und Sperren

Österreichweite Demos an den Unis gegen Sparpaket

Wien
27.05.2026 07:07
Studierende warnen vor massiven Folgen für Forschung, Lehre und den Wissenschaftsstandort ...
Studierende warnen vor massiven Folgen für Forschung, Lehre und den Wissenschaftsstandort Österreich.(Bild: APA/ROBERT PARIGGER)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Ab 13 Uhr gehen österreichweit Studierende, Lehrende und Uni-Mitarbeiter gemeinsam gegen die geplanten Kürzungen im Hochschulbereich auf die Straße. Rund um die Universität Wien am Ring werden dadurch auch Verkehrsbehinderungen erwartet. Betroffen könnten sowohl der Autoverkehr als auch mehrere Straßenbahnlinien sein.

0 Kommentare

Unter dem Motto „Milliardenkürzungen bei den Unis? Nicht mit uns“,  protestieren sie gegen die geplanten Sparmaßnahmen im Hochschulbereich. Die Studenten warnen vor weniger Studienplätze, vollen Hörsälen und schlechterer Betreuung.

Massive Folgen der Einsparungen
Gemeinsam mit Lehrenden, Uni-Personal und teilweise auch den Rektoraten will man deshalb ein Zeichen gegen die geplanten Kürzungen setzen. Bereits davor werden Gruppen anderer Hochschulen Richtung Innenstadt ziehen. Vor Ort sind Kundgebungen und Reden von ÖH-Vertretern, Forschern und Rektoren geplant. Auch Uni-Wien-Rektor Sebastian Schütze soll teilnehmen.

Für Wiener Autofahrer könnte der Protest allerdings unangenehme Folgen haben. Da sich die Demonstration mitten im Bereich des Rings abspielt, sind Verzögerungen und temporäre Sperren rund um Universitätsring, Schottentor und angrenzende Straßen wahrscheinlich. Auch Öffi-Nutzer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Lesen Sie auch:
Eine Budget-Kürzung hätte „schwere Folgen“, befürchtet man an der Uni Wien.
Budget-Streit um Unis
Rektoren drohen nun sogar mit Knock-out-Prüfungen
22.05.2026
Spar-Budget
Die fetten Jahre an den Universitäten sind vorbei
22.05.2026

ÖH appelliert an Studierende
Nicht nur in Wien wird demonstriert: Auch in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt sind Aktionen angekündigt. Die ÖH appelliert an Studierende, sich den Protesten anzuschließen. Teilweise würden Hochschulen für die Dauer der Demonstrationen sogar Anwesenheitspflichten aussetzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
27.05.2026 07:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
17° / 31°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
16° / 31°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
19° / 30°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
16° / 30°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
13° / 31°
Symbol heiter

krone.tv

Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
In Brighton suchten am Pfingstwochenende viele Menschen Abkühlung im Wasser.
33,5 Grad in Heathrow
Hitzerekorde für Mai in Westeuropa erzielt
Eva Schütz mit dem ehemaligen SPÖ-Tirol-Vorsitzenden Georg Dornauer
Nächste Kandidatin
Medienunternehmerin bewirbt sich um ORF-Chefposten
Der Bikepark bietet insgesamt 15 Trail-Strecken an. Ein junger Deutscher verunglückte am ...
18-Jähriger verstarb
Todessturz im Bikepark: „Es war schon spät“
Billig oder teuer? Rasenmäh-Service hat ein Nachspiel. (Symbolbild) 
Sind 237 Euro zu viel?
Großer Ärger über hohe Rechnung fürs Rasenmähen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
115.284 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
88.293 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
87.814 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
791 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
784 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Außenpolitik
USA sprechen von „Angriff zur Selbstverteidigung“
678 mal kommentiert
Die USA haben verstärkt Luftangriffe auf den Iran geflogen, sprachen nun ...
Mehr Wien
Öffi-Chaos und Sperren
Österreichweite Demos an den Unis gegen Sparpaket
Chaos-Saison
Rapid: „Kein Stein bleibt auf dem anderen“
Eine Milliarde Euro
Mega-Summe: Wiener Sozialhilfe als Fass ohne Boden
Zehn Jahre Haft drohen
Auftakt im Untreue-Prozess gegen HC Strache
Krone Plus Logo
„Respektloser Umgang“
Ist das die unfreundlichste Postfiliale Wiens?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf