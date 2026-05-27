Österreichweite Demos an den Unis gegen Sparpaket

Ab 13 Uhr gehen österreichweit Studierende, Lehrende und Uni-Mitarbeiter gemeinsam gegen die geplanten Kürzungen im Hochschulbereich auf die Straße. Rund um die Universität Wien am Ring werden dadurch auch Verkehrsbehinderungen erwartet. Betroffen könnten sowohl der Autoverkehr als auch mehrere Straßenbahnlinien sein.