Österreichweite Demos an den Unis gegen Sparpaket

Ab 13 Uhr gehen österreichweit Studierende, Lehrende und Uni-Mitarbeiter gemeinsam gegen die geplanten Kürzungen im Hochschulbereich auf die Straße. Rund um die Universität Wien am Ring werden dadurch auch Verkehrsbehinderungen erwartet. Betroffen könnten sowohl der Autoverkehr als auch mehrere Straßenbahnlinien sein.
Unter dem Motto „Milliardenkürzungen bei den Unis? Nicht mit uns“, protestieren sie gegen die geplanten Sparmaßnahmen im Hochschulbereich. Die Studenten warnen vor weniger Studienplätze, vollen Hörsälen und schlechterer Betreuung.
Massive Folgen der Einsparungen
Gemeinsam mit Lehrenden, Uni-Personal und teilweise auch den Rektoraten will man deshalb ein Zeichen gegen die geplanten Kürzungen setzen. Bereits davor werden Gruppen anderer Hochschulen Richtung Innenstadt ziehen. Vor Ort sind Kundgebungen und Reden von ÖH-Vertretern, Forschern und Rektoren geplant. Auch Uni-Wien-Rektor Sebastian Schütze soll teilnehmen.
Für Wiener Autofahrer könnte der Protest allerdings unangenehme Folgen haben. Da sich die Demonstration mitten im Bereich des Rings abspielt, sind Verzögerungen und temporäre Sperren rund um Universitätsring, Schottentor und angrenzende Straßen wahrscheinlich. Auch Öffi-Nutzer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.
ÖH appelliert an Studierende
Nicht nur in Wien wird demonstriert: Auch in Graz, Linz, Salzburg und Klagenfurt sind Aktionen angekündigt. Die ÖH appelliert an Studierende, sich den Protesten anzuschließen. Teilweise würden Hochschulen für die Dauer der Demonstrationen sogar Anwesenheitspflichten aussetzen.
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