Trump-Kandidat gewinnt Kongress-Vorwahl in Texas

Neue Wahlkreiskarte: Doppel-Niederlage für Trump‘Neben der Unterstützung für ihm treu ergebene Kandidaten will Trump auch durch die Änderung von Wahlkreisen den Ausgang der Zwischenwahl im Herbst beeinflussen, bei der seinen Republikanern der Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus droht. Allerdings musste der Präsident bei dieser Strategie am Dienstag eine Doppel-Niederlage erleiden: In South Carolina blockierten Senatoren des Staates am Dienstag eine neue Wahlkreiskarte. Und in Alabama stoppte ein Gericht einen Neuordnungsplan der Republikaner.