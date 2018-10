Mercedes GLE: Luxus-Nachfolger des Erfolgs-SUVs

Außen gibt sich der neue GLE deutlich glatter als seine Ahnen, verzichtet auf die doch recht scharfen Karosseriekanten der Vorgänger. Was auch dem Luftwiderstand zugutekommt. Mit seinem cw-Wert von 0,29 verweist er alle vergleichbaren Rivalen in den Windschatten. Alles am Kleid des Neulings wirkt ein bisschen geschmeidiger als zuvor, was das Konzept des SUVs unterstreicht. Es muss sich auch abseits fester Straßen bewähren, will aber kein lupenreiner Geländewagen sein. Andererseits erwarten die Kunden ein komfortables Reisemobil für Langstrecken mit jeder Menge Platz für Menschen und Gepäck. Und schließlich kommt der Schuss an Sportlichkeit dazu, der sich vor allem im Gesicht des GLE ablesen lässt. Kein aggressiv aufgerissenes Kühlermaul, aber markante Signatur dank der mittig miteinander verknüpften äußeren Lufteinlässe und einer nach oben gewölbten Spange mit dem Kennzeichen.