Online-Tool berechnet, wie heiß ein Raum wird

Berechnung durch physikalische Simulation

„Die Temperaturentwicklung in einem Raum während sommerlicher Hitzeperioden hängt von vielen Einflüssen ab, die sehr komplex zusammenhängen“, so Nackler. „Gebäudestandort und Orientierung des Raumes spielen genauso eine Rolle wie die Größe und Art der Fenster, die Nutzung von Verschattungseinrichtungen oder Wärmequellen im Raum, wie etwa elektrische Geräte.“ Darüber hinaus spielt auch die Baukonstruktion selbst - also etwa die Wärmespeicherfähigkeit des Gebäudes oder die verwendeten Materialien - eine Rolle.