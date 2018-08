„Alexa & Co. sind nicht intelligent!“

Sprache sei sehr ungenau: „Man sagt oft ‘Äh‘ oder ‘Gib das Ding da rüber‘. Aber in der Interaktion ist das egal. Wenn ich sehe, was die Person macht, verstehe ich, was sie meint. Die Informationen aus der Sprache müssen mit Infos aus anderen Kanälen verknüpft werden.“ Das mache überall Sinn, wo man eine Künstliche Assistenz habe - egal ob Büro oder Fabrik. „Ein Roboter muss in der Lage sein, neue Dinge zu lernen, weil der Designer ja nie alle Eventualitäten vorhersehen kann. Das System muss so flexibel sein, dass es neue Konzepte erlernen kann. Dazu braucht es visuelle Informationen in Verbindung mit Sprache“, ist Gross überzeugt.