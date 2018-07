Anrufe aus der Türkei: Bitcoin-Betrug in Trafiken

Die Verantwortlichen ausfindig zu machen, sei so gut wie unmöglich, wurde in der Aussendung mitgeteilt. Die Anrufe würden über Call Center in der Türkei abgewickelt, die Rufnummern seien nicht rückverfolgbar. AK-Präsident Wieser riet zur Vorsicht: „Wenn jemand anruft und nach den Codes für Bitcoins oder Paysafe-Karten fragt, geschieht das in betrügerischer Absicht. Die tatsächlichen Anbieter würden nie so vorgehen.“ Im Zweifelsfall sollte man sich an die Polizei wenden.