China entzieht Facebook Zulassung am ersten Tag

Facebook hat es nur für einen Tag nach China geschafft. Nachdem das von der Zensur blockierte soziale Netzwerk in der ostchinesischen Stadt Hangzhou eine Firma für eine Innovationsplattform gegründet hatte, wurde die Zulassung einfach wieder entzogen. Die Entscheidung habe die Cyber-Verwaltung in Peking gefällt, berichtete die „New York Times“ am Donnerstag unter Berufung auf einen Insider.