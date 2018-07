Strache auf Facebook vor Kurz und Kern

Heinz-Christian Strache vor Sebastian Kurz vor Christian Kern: So sieht das Ranking der Parteichefs von FPÖ, ÖVP und SPÖ aus, misst man sie an der Zahl der Facebook-Interaktionen für ihre Postings. Laut am Dienstag präsentiertem „Digitalreport“ haben Kurz und Kern jedoch aufgeholt.