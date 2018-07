McLaren 600LT: So scharf ist der Extremsportler

Der neue McLaren 600LT gibt sein Debüt beim Goodwood Festival of Speed (12. bis 15. Juli 2018). Mit dieser Nachricht in letzter Minute erhöht McLaren nochmal die Spannung auf das als schnellste und extremste straßenzugelassene McLaren-Sportserienmodell. Der Leichtbau-Supersportwagen sprintet in 2,9 Sekunden auf Tempo 100 Kilometer pro Stunde und erreicht die 200km/h-Marke in 8,2 Sekunden. Mit 1247 Kilogramm unterbietet er das 570S-Coupé um 100 kg.