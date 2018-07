Super-Lamborghini mit „Half Mile“-Speed-Rekord

Im Video oben ist deutlich zu sehen bzw. zu hören, dass sich das sequentielle Getriebe kurzzeitig weigert, in den zweiten Gang zu schalten. Und die ganze Zeit drehen die angetriebenen Hinterräder auf dem ShiftSector Pikes Peak Airstrip Attack in Colorado Springs durch, das Fahrzeug schlingert. Dadurch hat Howeth am Steuer beide Hände voll zu tun, geradeaus zu fahren. Im Interview nach der Rekordfahrt, noch etwas blass um die Nase, gesteht er ein, dass er nahe am Abflug war.