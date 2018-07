Erste ultraschnelle 350-kW-Ladesäule ist am Netz

An der A 61 am Rasthof Brohltal Ost südlich von Bonn können sechs E-Autos parallel Strom tanken. Bis 2020 sollen rund 400 weitere Standorte dazukommen, davon 14 in Österreich. Die Stationen stellen eine maximale Ladeleistung von 350 Kilowatt zur Verfügung, sodass künftige Fahrzeuge innerhalb von Minuten komplett geladen werden können.