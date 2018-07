„Rasche Hilfe war nötig!“

Waren Sie mit dem Ablauf der Vermittlung zufrieden?

Ja sehr. Alles ist reibungslos verlaufen. Bei Fragen kann ich mich jederzeit an meine Ansprechperson wenden. Mit der Krankenschwester, die in regelmäßigen Abständen zu meiner Mutter kommt, bin ich auch in Kontakt. Sie hat mir eine Pflegegelderhöhung für meine Mutter empfohlen und auch gleich alle nötigen Unterlagen dafür selbst eingereicht. Dafür bin ich sehr dankbar, da ich da absoluter Laie bin und die neue Situation meiner Mutter vor allem am Anfang sehr überfordernd war. Es ist ein gutes Gefühl, kompetente Leute an seiner Seite zu wissen.



Teilen auch Sie mit uns Ihre Erfahrungen und schreiben Sie uns unter office@seniorpflege24.at oder besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.seniorpflege24.at.